На напряженном политическом фоне в России начались региональные выборы

В 41 регионе России избиратели проголосуют за губернаторов и региональные ассамблеи, а в четырех регионах пройдут дополнительные выборы федерального парламента.

Выборы проходят во время, когда на Дальнем Востоке не стихают протесты против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, широкий резонанс вызвало отравление Алексея Навального, а экономический кризис обострила пандемия коронавируса.

В пятницу начинается предварительное голосование, а главным днем выборов станет воскресенье.

Должностные лица решили проводит выбора три дня, чтобы снизить скопление людей на избирательных участках из-за рисков распространения Covid-19, однако критики Кремля утверждают, что такая модель выбрана, чтобы легче было фальсифицировать результаты.

Обычно региональные выборы большого внимания не привлекают, и многие избиратели ожидают, что в политической жизни страны продолжит доминировать партия "Единая Россия".

Однако многие надеются на перемены, принимая во внимание, что оппозиционное движение стало смелее и бросило вызов избирательной машине Кремля.

Навальный был отравлен во время, когда он посещал Сибирь, где расследовал обвинения в коррупции и перед региональными выборами популяризовал так называемую систему умного голосования.

44-летний политик вел расследование о коррупции элиты Томска и Новосибирска, а также выразил поддержку оппозиционным кандидатам в этих городах.