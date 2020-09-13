Отключен интернет, закрыто метро: в Минске начались задержания перед акцией протеста

Были задержаны более 20 человек - как мужчины, так и женщины, у некоторых из них были бело-красно-белые флаги, которые стали символом протестов в Беларуси.

С утра на улицах города была замечена военная техника и автозаки.

Как сообщает tut.by в городе закрыты восемь станций метро. В центре Минска отключили мобильный интернет. Несмотря на это, люди продолжают собираться на акцию протеста.

Акции протеста также проходят в Гродно, Гомеле, Лиде, Бобруйске, Бресте, Могилеве и Витебске. Там на улицы вышли от нескольких десятков до нескольких тысяч человек.