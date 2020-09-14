Пн, 14.09.2020
Результат на выборах Рижской думы доказал, что мои прогнозы правильные, и следующие выборы станут для партии последними. Вячеслав Домбровский, член партии "Согласие"
Вячеслав Домбровский, член партии "Согласие"
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За прошедшие сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19

ФОТО: SIPA/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1451 тест на Covid-19, подтверждено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, двое заболевших приехали из-за границы (Австрия, Россия), источник заражения еще одного человека выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 280 118 тестов на Covid-19, выявлено 1477 случаев заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 11 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.

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