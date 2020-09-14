За прошедшие сутки в Латвии выявлено три новых случая Covid-19

Согласно данным SPKC, двое заболевших приехали из-за границы (Австрия, Россия), источник заражения еще одного человека выясняется.

С начала пандемии в Латвии сделано 280 118 тестов на Covid-19, выявлено 1477 случаев заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализирован один пациент с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 11 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести.