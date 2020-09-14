Международная экспертиза подтвердила отравление Навального "Новичком"

"Результаты этой проверки, проведенной в специальных лабораториях во Франции и в Швеции, теперь доступны. Они подтверждают результаты, полученные в Германии", - сообщил в понедельник, 14 сентября, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Erklärung zum Fall #Nawalny: Die Bundesregierung hat die @OPCW in die Analyse von Beweismitteln einbezogen. Außerdem haben zwei weitere internationale Labore den Nachweis eines Nervenkampstoffes aus der Nowitschok-Gruppe als Ursache der Vergiftung erbracht. pic.twitter.com/oCZ0SAqyzV — Steffen Seibert (@RegSprecher) September 14, 2020

2 сентября правительство Германии сообщило, что по инициативе берлинской клиники "Шарите" в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального. В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

Отравление Алексея Навального