Пн, 14.09.2020
Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ - понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом. Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси

В Риге у посольства Беларуси состоится пикет в поддержку протестующих

ФОТО: AP/Scanpix

Завтра, 15 сентября, в Международный день демократии, у посольства Беларуси состоится пикет в поддержку протестующих.

Как сообщает Рижская дума, пикет предложила политическая партия "Движение "за!". Пикет будет проходить с 17:00 до 18:00.

Организаторы пикета сообщают, что в нем примут участие около 400 человек.

Как сообщалось, согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Европейский Союз и другие западные страны также отказались признать результаты выборов.

Протесты против фальсификации результатов выборов в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие ранены.

Тысячи протестующих были задержаны, и ООН получила сотни сообщений о пытках и других нарушениях в отношении задержанных.

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