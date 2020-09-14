В Риге у посольства Беларуси состоится пикет в поддержку протестующих

Как сообщает Рижская дума, пикет предложила политическая партия "Движение "за!". Пикет будет проходить с 17:00 до 18:00.

Организаторы пикета сообщают, что в нем примут участие около 400 человек.

Как сообщалось, согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Европейский Союз и другие западные страны также отказались признать результаты выборов.

Протесты против фальсификации результатов выборов в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие ранены.

Тысячи протестующих были задержаны, и ООН получила сотни сообщений о пытках и других нарушениях в отношении задержанных.