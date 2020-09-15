Вт, 15.09.2020
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Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси
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Лавров отменил запланированный визит в Берлин

ФОТО: AFP/SCANPIX

Глава МИД России Сергей Лавров отменил запланированный на 15 сентября визит в Берлин. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

Причиной отмены указаны изменения в графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, из-за которых на переговоры с Сергеем Лавровым у немецкого политика осталось только полтора часа.

Российский МИД утверждает, что об изменениях в графике Мааса Германия уведомила Россию еще 3 сентября, однако об отмене визита Министерство объявило только вечером 14 сентября.

Вместе с этим, Лавров прокомментировал ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным, который находится в берлинской клинике Charite. В интервью телеканалу RTVI он заявил, что "западные партнеры перешли все рамки разумного и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального".

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