Лавров отменил запланированный визит в Берлин

Причиной отмены указаны изменения в графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, из-за которых на переговоры с Сергеем Лавровым у немецкого политика осталось только полтора часа.

Российский МИД утверждает, что об изменениях в графике Мааса Германия уведомила Россию еще 3 сентября, однако об отмене визита Министерство объявило только вечером 14 сентября.

Вместе с этим, Лавров прокомментировал ситуацию с российским политиком Алексеем Навальным, который находится в берлинской клинике Charite. В интервью телеканалу RTVI он заявил, что "западные партнеры перешли все рамки разумного и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального".