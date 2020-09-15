Фото ⟩ Открытый в августе ATTA CENTRE разработал протокол для условий пандемии

Чтобы гарантировать гостям безопасность, был разработан протокол внутреннего самоконтроля ATTA CLEAN, сообщили в ATTA CENTRE. Программа включает в себя инициативы, введенные в ведущих мировых конгресс-холлах, заявили там.

По словам ATTA CENTRE, цель протокола - предоставить гостям информацию о том, как центр адаптировался к новым условиям и о его функционировании после окончания пандемии.

ФОТО: Пресс-фото

"Безопасность гостей - превыше всего, поэтому мы несем ответственность за оценку ситуации и принятие собственных решений. Программа ATTA CLEAN основана на информации Всемирной организации здравоохранения, министерств здравоохранения и государственного агентства занятости. Документ адаптируется в соответствии с законодательными изменениями и новыми решениями", - рассказывает генеральный директор конференц-центра Янис Астахов.

Так, жизнедеятельность центра пополнилась рядом инициатив. Потоки движения организованы таким образом, чтобы не образовывать скопления людей в одном месте.

С этой же целью на входе установлены веревочные барьеры и маркеры безопасного расстояния от 1 до 2 метров. Официальные уведомления и ознакомительная информация о Covid-19 размещена на нескольких языках по всему центру, чтобы предупредить гостей о правилах нахождения в конференц-центре.

Учитывая санитарные нормы, организован общедоступный центр дезинфекции рук с бесплатными масками, перчатками и санитайзерами. Усилены меры по дезинфекции поверхностей, точек соприкосновения и подъемов.

"Что касается кондиционирования помещений, то мы усилили очистку воздушных фильтров и повысили уровень вентиляции систем кондиционирования. Вся канцелярская продукция, которая используется на конференциях, дарится гостям или утилизируется после окончания мероприятия", - дополняет Янис.

Галерея: ATTA CENTRE

Как известно, ATTA CENTRE обладает широкими техническими возможностями, - здесь можно проводить разноформатные мероприятия: выставки, конференции, банкеты, а также культурные, художественные и спортивные ивенты.

Высокотехнологичная мультимодульная система позволяет без потери качества шумоизоляции менять планировку всего первого этажа. Общая площадь центра составляет 22 700 кв. метров.