Минфин: сниженный PVN на местные фрукты и овощи отрицательно влияет на госбюджет

Для национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) одним из трех нерешенных вопросов в переговорах о бюджете является сниженная ставка PVN на фрукты и овощи.

С точки зрения лидера партии Райвиса Дзинтарса,

сниженная ставка принесла ощутимые положительные результаты, например, по расчетам Минземледелия, теневая экономика в отрасли сократилась на 20%, количество плательщиков PVN выросло на 9%, цены уменьшились на 11,7%.

Минфин, признавая положительный эффект сниженной ставки, напоминает, что в 2018 и 2019 годах экономика Латвии росла быстрее, чем прогнозировалось ранее. Росли обороты, потребление, зарплаты, поэтому рост уплаченных отраслью налогов нельзя связывать только со сниженной ставкой PVN.

Минфин отмечает негативное фискальное влияние сниженной ставки. В 2017 году бюджет потерял из-за нее 1,61 млн евро, в 2018 году - 4,79 млн евро, в 2019 году - 5,38 млн евро. Ставка PVN 5% на фрукты и овощи вводилась на ограниченный срок, и, чтобы принять решение о дальнейшем ее применении, нужно получить и проанализировать позицию Министерства земледелия.