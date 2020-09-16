В Швеции технология ДНК помогла раскрыть совершенное 16 лет назад двойное убийство

В 2004 году в шведском городе Линшепинге были зарезаны два несвязанных между собой человека - 56-летняя женщина и восьмилетний мальчик.

Преступление потрясло все страну, однако следователи не смогли найти убийцу несмотря на то, что на месте преступления были оставлены ДНК убийцы, орудие убийства и окровавленная шапка, кроме того, свидетели описали молодого мужчину со светлыми волосами.

Полиция Швеции даже обратилась за помощью к ФБР, однако без результата. С годами это дело стало вторым по величине нераскрытым преступлением после убийства шведского премьера Улафа Пальме в 1986 году.

В январе 2019 года в силу вступил новый закон, который позволил полиции использовать для расследования генеалогические интернет-порталы, которые многие люди в мире используют для поисков родственников. Следователи сравнили образцы ДНК убийцы с доступной информацией GEDmatch и Family Tree.

"Результат соответствия получили практически сразу. И уже через несколько месяцев могли задержать подозреваемого. Был взят его образец ДНК и было констатировано соответствие на 100% [с взятым на месте убийства образцом ДНК]", - сообщила полиция.

37-летний Даниэль Никвист был задержан в июне и вскоре признал свою вину в совершении обоих убийств.

Никвист во время допроса признал, что у него в молодости были навязчивые мысли об убийстве другого человека. Своих жертв он выбрал случайно, сперва он зарезал мальчика, а потом и женщину, увидевшую первое нападение.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что Никвист страдает от тяжелых психиатрических заболеваний, которые выражались и в момент совершения убийства. Если он будет осужден, срок ему придется проводить в психоневрологической больнице.

Адвокат Никвиста указал, что клиент осознает свои действия, однако отрицает выдвинутые обвинения в предумышленном убийстве, и попросил сменить их на обвинения в убийстве.

Никвиста характеризовали как необщественного безработного, которому нравится играть в компьютерные игры и который редко покидал дом родителей, в котором жил в момент совершения преступления. Следователи считают, что после совершения преступления он продолжил одинокую жизнь в Линшепинге.