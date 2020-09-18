Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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Нехватка учителей: в рижской школе математику будет преподавать отец ученика

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В связи с нехваткой учителей по математике у учеников шестого класса Рижской 40-й средней школы не прошло ни одного урока по этому предмету, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

"Кто-то ищет частных учителей, другие посещают математический кружок. Но у каждого есть право на образование, и в Сатверсме указано, что это бесплатно. За это надо бороться!", - считает мама ученика Вита Озера.

Директор школы Елена Ведищева пояснила, что нехватка педагогов - не только проблема этой школы. В Риге 12 школ ищут учеников по математике, столько же - по музыке, даторике и других педагогов.

Найдено и временное решение - уже в пятницу уроки начнутся, а предмет будет преподавать отец одного ученика, у которого имеется соответствующее образование.

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Главная проблема в невозможности найти педагога - это то, что невозможно обеспечить полную ставку. Решение - или разделить эти уроки между уже работающими педагогами или учиться самим педагогам и получать новую квалификацию.

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