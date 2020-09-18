Нехватка учителей: в рижской школе математику будет преподавать отец ученика

"Кто-то ищет частных учителей, другие посещают математический кружок. Но у каждого есть право на образование, и в Сатверсме указано, что это бесплатно. За это надо бороться!", - считает мама ученика Вита Озера.

Директор школы Елена Ведищева пояснила, что нехватка педагогов - не только проблема этой школы. В Риге 12 школ ищут учеников по математике, столько же - по музыке, даторике и других педагогов.

Найдено и временное решение - уже в пятницу уроки начнутся, а предмет будет преподавать отец одного ученика, у которого имеется соответствующее образование. 1

Главная проблема в невозможности найти педагога - это то, что невозможно обеспечить полную ставку. Решение - или разделить эти уроки между уже работающими педагогами или учиться самим педагогам и получать новую квалификацию.