Премьер Литвы: если Беларусь закроет границы, Литва и Польша поступят так же

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что ответом на закрытие границ Беларуси для Запада будет аналогичное решение со стороны Литвы и Польши, которые также не будут пропускать грузы из этой страны.
Премьер подчеркнул, что после вчерашних заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ пока никаких реальных действий соседняя страна не предприняла.
- сказал журналистам в пятницу Сквернялис.
"Из той страны просто не смогут выехать грузовые автомобили - ни через Литву, ни через Польшу. Это наверняка будет еще одним ударом по экономике, которая и так тяжело больна. Не думаю, что это будет сделано. Если же это будет сделано, то, как я уже говорил, ответ будет адекватным", - подчеркнул глава правительства Литвы.
Он считает, что такое решение Беларуси прежде всего ударит по белорусской экономике. А бизнес Литвы, работающий с восточным рынком, знает о рисках и уже диверсифицировал их.
"Таким образом, опять же идут попытки навешать лапшу обществу Беларуси о мнимом враге, о странах НАТО, бряцающих оружием и вредящих Беларуси. Мы на самом деле не вмешиваемся во внутренние дела, но четко заявляли и заявляем о своей позиции: в этой стране должны быть демократические выборы, и сами белорусы, только сами люди могут решить, какой будет власть и по какому пути идти стране", - подчеркнул Сквернялис.
Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь "закрывает" границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.
Командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил BNS, что сейчас движение на пограничных пунктах с Беларусью проходит в обычном порядке.
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