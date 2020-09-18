Премьер Литвы: если Беларусь закроет границы, Литва и Польша поступят так же

Премьер подчеркнул, что после вчерашних заявлений президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ пока никаких реальных действий соседняя страна не предприняла.

"Нет пока никаких решений, видим не одно такое громкое заявление этой страны, которое направлено прежде всего на внутреннюю политику. Если будут с их стороны такие шаги, ответ будет адекватным", 23

- сказал журналистам в пятницу Сквернялис.

"Из той страны просто не смогут выехать грузовые автомобили - ни через Литву, ни через Польшу. Это наверняка будет еще одним ударом по экономике, которая и так тяжело больна. Не думаю, что это будет сделано. Если же это будет сделано, то, как я уже говорил, ответ будет адекватным", - подчеркнул глава правительства Литвы.

Он считает, что такое решение Беларуси прежде всего ударит по белорусской экономике. А бизнес Литвы, работающий с восточным рынком, знает о рисках и уже диверсифицировал их.

Премьер полагает, что Лукашенко таким образом пытается убедить общество Беларуси, что Запад - "это самый большой враг". 23

"Таким образом, опять же идут попытки навешать лапшу обществу Беларуси о мнимом враге, о странах НАТО, бряцающих оружием и вредящих Беларуси. Мы на самом деле не вмешиваемся во внутренние дела, но четко заявляли и заявляем о своей позиции: в этой стране должны быть демократические выборы, и сами белорусы, только сами люди могут решить, какой будет власть и по какому пути идти стране", - подчеркнул Сквернялис.

Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь "закрывает" границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.

Командующий Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сообщил BNS, что сейчас движение на пограничных пунктах с Беларусью проходит в обычном порядке.