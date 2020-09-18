"Это провокация без конкретных оснований". Президент Литвы об угрозах Лукашенко закрыть границы

"Я думаю, что это провокация, без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип - границы можно закрыть с обеих сторон", - сказал Науседа.

Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь "закрывает" границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.

Однако литовские пограничники утверждают, что движение через пограничные контрольные пункты проходит в обычном порядке.

Положение в Беларусь Науседа обсудил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой и призвал Польшу внести вклад во введение санкций в отношении Лукашенко и представителей его режима.

"Польша приглашена присоединиться к объявлению региональных санкций, чтобы продемонстрировать тем самым солидарность с белорусским гражданским обществом, испытывающим агрессию и политическую расправу. Глава Польши сказал, что рассмотрит введение национальных санкций", - говорится в сообщении администрации президента.

В нем также отмечается, что Литва и Польша готовы совместно поощрять страны ЕС как можно быстрее договориться о санкциях в отношении режима в масштабе всего блока.