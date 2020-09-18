Пт, 18.09.2020
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"Это провокация без конкретных оснований". Президент Литвы об угрозах Лукашенко закрыть границы

ФОТО: Reuters/AFP/EPA/AP

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал провокацией угрозы белорусского руководителя Александра Лукашенко закрыть границу, однако предупредил о зеркальном ответе в случае принятия подобного решения.

"Я думаю, что это провокация, без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип - границы можно закрыть с обеих сторон", - сказал Науседа.

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Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь "закрывает" границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.

Однако литовские пограничники утверждают, что движение через пограничные контрольные пункты проходит в обычном порядке.

Положение в Беларусь Науседа обсудил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой и призвал Польшу внести вклад во введение санкций в отношении Лукашенко и представителей его режима.

"Польша приглашена присоединиться к объявлению региональных санкций, чтобы продемонстрировать тем самым солидарность с белорусским гражданским обществом, испытывающим агрессию и политическую расправу. Глава Польши сказал, что рассмотрит введение национальных санкций", - говорится в сообщении администрации президента.

В нем также отмечается, что Литва и Польша готовы совместно поощрять страны ЕС как можно быстрее договориться о санкциях в отношении режима в масштабе всего блока.

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