В Таллинне заведующая магазином украла из кассы более 80 000 евро

Поскольку иного выхода у Хеле не было, она созналась в краже. При ней пересчитали кассу. И хотя по отчету кассового остатка за май в магазине должно было быть почти 84 000 евро, в сейфе и кассе были обнаружены всего 4800 евро.

На месте Хеле подписала финансовое обязательство на 79 000 евро и письменно раскаялась в своем поступке: "Признаю свою ответственность и глубоко раскаиваюсь. Обещаю, что исполню данное долговое признание, буду вести себя благоразумно, не буду уклоняться от своих обязательств. Настоящим заявляю о желании без условий и безвозвратно расторгнуть заключенный со мной трудовой договор с сегодняшнего дня. Трудовые отношения со мной прекращены. У меня нет никаких претензий к работодателю".

Но данные на бумаге обещания начали затягиваться в исполнении, денег не было и не предвиделось, поэтому работодатель дал делу официальный ход. Более того, в ходе основательного аудита выяснилось, что украденная сумма составляла чуть больше 82 000 евро. Одновременно вскрылось, что исчез товар на сумму в 7000 евро.

Простая схема

Речь не шла о хорошо продуманной схеме обмана, и кажется очень странным, почему до разоблачения прошло так много времени и почему заведующая магазином единолично отвечала за кассовые деньги и доставку наличных в банк.

По записям камер видеонаблюдения видно, как вечером работники магазина кладут деньги вместе с отчетом в сейф и как Хеле эти деньги оттуда берет. Делает это она не каждое утро, а в разное время. Иногда она берет пачки денег и выходит с ними из магазина. По результатам следствия и представленным Хеле отчетам, в течение четырех лет недостача постоянно увеличивалась. Если в августе 2014 года она составляла 4449 евро, то в июне 2018 года - уже 86 081,56 евро. Это означает, что когда Хеле брала из сейфа наличные, она клала их не в банк, а в собственный карман. Поскольку недостача росла в течение четырех лет в умеренном темпе, бухгалтеры не сразу обратили на это внимание. К лету 2018 года сумма стала подозрительно большой, и бухгалтер уже не смог ее не заметить.

В конце августа этого года Хеле заключила с прокуратурой и потерпевшим договор о наказании, в котором признала себя виновной. Суд приговорил ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы, которые не будут обращены к исполнению, если Хеле за два с половиной года не совершит нового умышленного преступления. Также по состоянию на сейчас ей нужно вернуть еще 58 000 евро, к которым добавляется пеня.

*Поскольку главная героиня истории начала новую, законопослушную жизнь, Postimees решил не публиковать ее настоящего имени.

Мотивом стало отсутствие похвалы

И хотя Хеле никогда не говорила следствию и суду о своих мотивах, из признательных показаний ее спутника жизни и коллег выясняется, что она была разочарована, поскольку собственники фирмы были очень требовательными, но не соглашались повысить ей зарплату. Поэтому Хеле показалось, что ее недостаточно ценят.

"Она сказала, что сначала брала эти деньги для того, чтобы организовать проходящие на работе мероприятия. Поскольку руководство на это разрешения не давало, она проводила их самовольно. По ее словам, делала это она потому, что руководство постоянно требовало от нее повышения роста, но не разрешало ничего для этого сделать. Позже она начала брать деньги и себе - как прибавку к зарплате", - рассказал сожитель следователю.

Но до конца виновной Хеле себя все же не считает: на единственном допросе, когда осужденная говорила со следователем по существу, она сказала, что все объяснения и подписи в магазине она дала под большим моральным давлением и, по ее оценке, речь идет скорее о вопросе, касающемся гражданско-правового порядка, а не о преступном присвоении.