Ночью в собственном доме был убит адвокат Павел Ребенокс

Госполиция сообщает, что адвокат был убит сегодня ночью у себя дома. В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - об убийстве, если оно связано с ограблением.

Сейчас в расследовании задействованы большие ресурсы полиции, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, проверяется несколько версий произошедшего. В интересах расследования Государственная полиция в настоящее время дополнительной информации не предоставляет.

"К убийству адвоката Павла Ребенокса привлечено внимание всей полиции. И важно, чтобы в Латвию не вернулись преступные методы 90-х годов", - заявил в пресс-релизе министр внутренних дел Сандис Гиргенс. От также отметил, что это уже третье убийство адвоката за последние годы. Из них раскрыто одно - убийство адвоката Улдиса Берзиньша в Марупе летом 2019 года.

Ранее назначенный в совет Olainfarm вместе с Ребеноксом юрист Мартиньш Криекис, который еще в субботу встречался с погибшим, сообщил агентству LETA, что Ребенокс убит. "Могу подтвердить, что это было убийство, что оно произошло сегодня ночью и что оно было совершено с применением физической силы", - заявил Криекис.

Он также считает, что это было политическое убийство и его заказчики связаны с вопросами компонента обязательной закупки.

Криекис сообщил, что вечером субботы Ребенокс был у него в гостях и уехал домой поздней ночью. Криекис заявил, что не верит в убийство в результате ограбления. По его мнению, это убийство было умышленным.

Политик, бывший министр экономики Ральф Немиро, внештатным советником которого ранее был Ребенок, подтвердил агентству LETA, что, по имеющейся у него информации, Ребенокс погиб сегодня ночью.

В марте прошлого года адвокат Павел Ребенокс обращался в Госполицию, поскольку получал "угрозы для жизни". На тот момент Ребенок являлся председателем совета Olainfarm, сообщает Латвийское телевидение.

Это уже третье убийство адвоката за последние годы, одно из которых - убийство адвоката Улдиса Берзиньша в Марупе - раскрыто.

Как сообщалось ранее, утром 30 мая 2018 года адвокат и администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был застрелен, когда он на авто проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Это убийство пока не раскрыто. Также 20 июля 2019 года двое мужчин в масках предприняли попытку ограбления частного дома в Марупе. Вернувшийся домой адвокат и бывший судья Берзиньш, был застрелен.

Согласно архиву агентства LETA, Ребенокс родился 4 августа 1980 года. Он окончил Латвийскую морскую академию, а также юридический факультет Латвийского университета.

В 2003 году Ребенокс стал внештатным советником премьер-министра Эйнара Репше по вопросам судоходства и портов, после этого он был назначен советником министра финансов по вопросам Вентспилсского порта. Тогда Кабинет министров утвердил его в правлении Вентспилсского порта в качестве представителя Министерства финансов, но в марте 2004 года правительство сняло его с этой должности.

С сентября 2018 года по апрель 2019 года Ребенокс занимал должность председателя совета АО Olainfarm, а в феврале 2019 года стал членом правления управления Рижского свободного порта. Кроме того, с июня по июль 2019 года он был председателем совета АО Latvenergo.

С февраля 2019 года Ребенокс также был внештатным советником бывшего министра экономики Немиро.

В феврале этого года Ребенокс был избран заместителем председателя правления Рижского свободного порта, но уже в апреле объявил, что выходит из правления Рижского свободного порта, чтобы сохранить за собой статус адвоката.