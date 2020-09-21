Что документы FinCEN Files рассказывают о латвийских банках?

Документы показывают, что американские банки с 2006 по 2017 год посчитали подозрительными переводы средств на сумму не менее 7,6 млрд долларов США через латвийские банки.

Документы, известные как FinCEN Files, попали в распоряжение американского электронного СМИ BuzzFeed News, которое передало их международной журналистской организации ICIJ и 108 медиаорганизациям по всему миру, включая Re:Baltica. Эти документы показывают, что банки США и FinCEN в течение многих лет считали Латвию юрисдикцией с высоким уровнем риска и регулярно сообщали о подозрительных переводах через такие банки, как BlueOrange Bank (бывший Baltikums Bank), Expobank (бывший LTB Bank), Industra Bank (ранее Meridian Trade Bank и SMP Bank), Региональный инвестиционный банк, Rietumu Banka, Rigensis, а также находящиеся в стадии ликвидации ABLV Bank (ранее Aizkraukles banka), PNB bank (ранее Norvik Banka и Lateko Banka) и Trasta Komercbanka.

Латвийские банки, названия которых фигурируют в FinCEN Files, заявили Re:Baltica, что соблюдают законы о предотвращении легализации преступно нажитых средств, сообщают о подозрительных транзакциях клиентов и сотрудничают с правоохранительными органами.

Банки США сообщали о транзакциях, совершаемых через латвийские банки, поскольку им казалось подозрительным использование компаний, истинные выгодоприобретатели которых не известны, а также подозрительно крупные суммы переводов, неясные цели транзакций или связь со сделками политически значимых лиц.