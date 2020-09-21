В Литве - 70 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 18

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждены 70 новых случаев коронавируса, общее количество заболеваний этим вирусом в Литве составляет 3814, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

В данный момент коронавирусной инфекцией больны 1511 человек, 2199 - выздоровели.

В целом от Covid-19 скончались 87 человек, по иным причинам скончались 17 зараженных.

С 1 июня в Литве выявлено 249 привозных случаев.

За сутки в лабораториях были проведены анализы 1369 проб, до сих пор исследовано 726 049 проб.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 575 тестов на Covid-19, положительный результат дали 18 проб.

По состоянию на утро 21 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 22 человека, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 30,85.

Всего в Эстонии сделано более 189 000 первичных тестов, из них 2941, то есть 1,55% были положительными.