Премьер-министр Чехии сожалеет о слишком поспешном смягчении ограничений в связи с Covid-19

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в понедельник признал, что его правительство ошиблось, поспешно смягчив летом ограничения, целью которых было ограничение распространения Covid-19, сообщает AFP.
Бабиш выразил сожаление в то время, когда правительства стран Европы борются со второй волной Covid-19 после месяцев летних каникул, на которых резко стало расти число случаев заражения.
"Даже я увлекся из-за приходящего лета и всеобщего настроения. Это была ошибка, которую я не хочу совершить еще раз" - сказала Бабич в телевизионной речи.
Правительство Чехии весной ограничило пандемию вовремя введенными мероприятиями, в том числе обязательным ношением масок внутри помещений, но отменило большую их часть перед летними каникулами.
В прошлый четверг в Чехии было зарегистрировано 3130 новых случаев Covid-19, что является наибольшим числом за один день, и почти тем же количеством, что было зарегистрировано за весь март.
Глава МВД Ян Хамачек сказал, что Чехия сейчас на втором месте в Евросоюзе по числу новых случаев заражение за один день на 100 000 жителей, и отстает она только от Испании.
- сказал Хамачек.
После резкого числа случаев заражения новым коронавирусом в Чехии в понедельник ушел с должности министр здравоохранения Адам Войтех. На его место был назначен эпидемиолог Роман Примула, который помогал координировать мероприятия правительства по ограничению заражения.
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