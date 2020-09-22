Премьер-министр Чехии сожалеет о слишком поспешном смягчении ограничений в связи с Covid-19

Бабиш выразил сожаление в то время, когда правительства стран Европы борются со второй волной Covid-19 после месяцев летних каникул, на которых резко стало расти число случаев заражения.

"Даже я увлекся из-за приходящего лета и всеобщего настроения. Это была ошибка, которую я не хочу совершить еще раз" - сказала Бабич в телевизионной речи.

Правительство Чехии весной ограничило пандемию вовремя введенными мероприятиями, в том числе обязательным ношением масок внутри помещений, но отменило большую их часть перед летними каникулами.

В прошлый четверг в Чехии было зарегистрировано 3130 новых случаев Covid-19, что является наибольшим числом за один день, и почти тем же количеством, что было зарегистрировано за весь март.

Глава МВД Ян Хамачек сказал, что Чехия сейчас на втором месте в Евросоюзе по числу новых случаев заражение за один день на 100 000 жителей, и отстает она только от Испании.

"Ситуация серьезная. Эксперты говорят - если мы превысим 120 000 новых случаев заражения в месяц, у нас перестанет хватать коек в больницах. Мы сделаем все, что возможно, чтобы это предотвратить",

- сказал Хамачек.

После резкого числа случаев заражения новым коронавирусом в Чехии в понедельник ушел с должности министр здравоохранения Адам Войтех. На его место был назначен эпидемиолог Роман Примула, который помогал координировать мероприятия правительства по ограничению заражения.