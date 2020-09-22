До 6 евро в час: какую зарплату предлагает Lidl в своих вакансиях

Работникам магазинов обещают зарплату от 5,40 до 6 евро в час (это зависит от расположения магазина - Рига или другой город), эту информацию компания указала на страницах вакансий на сайте cv.lv. Таким образом, за месяц при полном 8-часовом рабочем дне работник магазина сможет заработать от 821 до 1104 евро в месяц до уплаты налогов. Зарплата для работников склада составит 6,6 евро в час.