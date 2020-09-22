Вт, 22.09.2020
Чем дальше от Беларуси находится государство, тем меньше оно понимает ситуацию. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
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До 6 евро в час: какую зарплату предлагает Lidl в своих вакансиях

Магазин Lidl в Цюрихе.

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

21 сентября руководство компании Lidl заявило о наборе свыше 1000 сотрудников в 14 магазинов.

Работникам магазинов обещают зарплату от 5,40 до 6 евро в час (это зависит от расположения магазина - Рига или другой город), эту информацию компания указала на страницах вакансий на сайте cv.lv. Таким образом, за месяц при полном 8-часовом рабочем дне работник магазина сможет заработать от 821 до 1104 евро в месяц до уплаты налогов. Зарплата для работников склада составит 6,6 евро в час.

На предприятии уже работают руководители магазинов, региональные менеджеры и высший менеджмент, сообщает агентство LETA со ссылкой на nra.lv.

В планах Lidl открыть шесть магазинов в Риге и по одному в Валмиере, Елгаве, Тукумсе, Екабпилсе, Огре, Резекне, Лиепае, и Вентспилсе. Представители компании пока не сообщают планируемые даты открытия магазинов.

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