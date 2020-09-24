Чт, 24.09.2020
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Мария Колесникова

В Эстонии ужесточают ограничения для посетителей публичных мероприятий

Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

Правительство Эстонии решило из-за распространения Covid-19 со следующего вторника ужесточить ограничения для публичных мероприятий, публичных собраний и спортивных соревнований, а также уменьшить количество участников проходящих в помещениях мероприятий, пишет Rus.Postimees.

На проходящие во внутренних помещениях публичные собрания, мероприятия и спортивные соревнования с 29 сентября допускаются не более 750 человек вместо нынешних 1500. Участники мероприятия должны придерживаться дистанции с другими присутствующими. Организаторы соревнований должны придерживаться правила заполнять помещения не более, чем на 50%, обеспечивать соблюдение требований дезинфекции и наличие дезинфицирующих средств.

Максимально разрешенное количество участников уменьшено также для конференций, театральных спектаклей, киносеансов и других мероприятий и собраний, которые подразумевают наличие стационарных посадочных мест.

Уменьшение количества участников публичных мероприятий, проходящих в помещениях, поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующий правительство ученый совет.

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