В Эстонии ужесточают ограничения для посетителей публичных мероприятий

На проходящие во внутренних помещениях публичные собрания, мероприятия и спортивные соревнования с 29 сентября допускаются не более 750 человек вместо нынешних 1500. Участники мероприятия должны придерживаться дистанции с другими присутствующими. Организаторы соревнований должны придерживаться правила заполнять помещения не более, чем на 50%, обеспечивать соблюдение требований дезинфекции и наличие дезинфицирующих средств.

Максимально разрешенное количество участников уменьшено также для конференций, театральных спектаклей, киносеансов и других мероприятий и собраний, которые подразумевают наличие стационарных посадочных мест.

Уменьшение количества участников публичных мероприятий, проходящих в помещениях, поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующий правительство ученый совет.