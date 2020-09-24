43% жителей Латвии поддерживают изъятие из оборота монет в один и два цента

Как сообщает агентство LETA, по сравнению с февралем удельный вес жителей, поддерживающих изъятие из оборота одно и двухцентовых монет, выросло на 16%, тогда как удельный вес жителей, считающих, что монеты данного номинала стоит оставить в обороте, увеличился на 3%.

В то же время данные свидетельствуют, что значительно снизился удельный вес жителей, у которых по данному вопросу своего мнения нет - с 27% в феврале до 8% в августе.

Некоторые страны еврозоны - Финляндия, Нидерланды, Бельгия и Ирландия - ввели правила округления конечной суммы покупок, снизив таким образом число монет номиналом в один и два цента в обороте. В Латвии этот вопрос был поднят на портале инициатив Mana balss.

Опрос был проведен совместно с исследовательской компанией Latvijas fakti.