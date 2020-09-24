Tallink хочет добиться снижения портовых сборов в Риге

Девять миллионов пассажиров и 14,5 лет работы в Риге - впечатляющие цифры, поэтому руководство Tallink приглашает латвийские власти вместе подумать над дальнейшими действиями, так как, несмотря на распространение вируса, в морском сообщении со Швецией и Финляндией заинтересованы все, передает "Актуальная камера".

"В 2019 году все связанные с портом и терминалом расходы Tallink превысили 4 млн евро, это внушительная сумма. Если в этой части можно было найти какое-то существенное послабление, это определенно снизило бы риски Tallink", - рассказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене.

"В октябре мы сядем за стол переговоров с руководителями Рижского свободного порта, обсудим, как решить проблему портовых сборов и в будущем снизить цены для Tallink. Мы заинтересованы в том, чтобы привычное сообщение между Ригой и Стокгольмом восстановилось как можно быстрее. Это приоритет", - заверил министр экономики Латвии Янис Витенбергс.

Круизы между Ригой и Хельсинки оказались очень популярными, но кумулятивная заболеваемость в Финляндии приблизилась к 16 случаям, и может случиться, что они прервутся, если правительство Латвии не решит повысить этот показатель.

"Если правительство Латвии заявит, что приезжающие из Финляндии должны соблюдать изоляцию, даже если они находятся в стране всего день, нам придется закрыть маршрут. В таком случае до следующего лета мы его не восстановим", - сказал Ныгене.

Помощь могло бы оказать и Латвийское агентство инвестиций и развития. "Оно могло бы помочь с маркетингом, чтобы привлечь больше пассажиров на суда Tallink и затем на наши туристические предприятия", - сообщил Витенбергс.

"В Латвии мы сократим около 95% работающих здесь сотрудников, то есть около 600 человек", - констатировал Ныгене.