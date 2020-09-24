В течение недели в Латгале были изъяты нелегальный алкоголь, сигареты и огнестрельное оружие

В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела вчера полиция провела несколько обысков в Даугавпилсе, в ходе которых было изъято 49 400 табачных изделий с акцизными марками Белоруссии и Украины, а также 200 сигарет без акцизных марок. Подозреваемым по этому делу выступает мужчина 1954 года рождения.

Также вчера был проведен обыск по месту жительства мужчины 1960 года рождения в Амбельской волости Даугавпилсского края. В ходе обыска было обнаружено 130 литров самогона, 200 литров браги и незарегистрированное огнестрельное оружие.

В свою очередь 18 сентября работники Лудзенского полицейского участка в рамках обыска по месту жительства некоего лица изъяли около 60 литров самогона, оборудование для его производства и небольшое количество табачных изделий без латвийских акцизных марок. Подозреваемый, мужчина 1968 года рождения, ранее был судим за аналогичные преступления.

22 сентября полицейские произвели обыск у некоей женщины в Карсаве и изъяли 65 литров самогона и необходимое для его приготовления оборудование. Женщина, 1964 года рождения, ранее уже была судима за аналогичные преступления.

Во всех случаях была назначена экспертиза для определения точного количества и состава изъятых веществ.

Согласно ч. 1 ст. 221 Уголовного закона незаконное хранение, перемещение или реализация алкогольных напитков или табачных изделий, совершенные в существенном объеме, караются лишением свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

В свою очередь незаконное хранение, перемещение или реализация алкогольных напитков или табачных изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору, караются лишением свободы на срок до двух лет, кратковременным лишением свободы, принудительными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.