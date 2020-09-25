Covid-19: В Литве второй день подряд выявлено более 100 новых случаев

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 114 новых случаев заражения Covid-19, общее число заражений в стране - 4184, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

В настоящее время больны коронавирусом 1778 человек, 2298 человек выздоровели.

Коронавирус унес жизни 89 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

С 1 июня в Литве выявлен 261 привозной случай.

За минувшие сутки в лабораториях проведено 6028 тестов на коронавирус.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2534 первичных теста на Covid-19, позитивный результат дали 42 теста.

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 31 пациенту, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Три человека выписаны из больницы, а одного перевели в отделение не для коронавирусных больных.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 36,57 на 100 000 населения. 3

Всего в Эстонии сделано более 199 000 первичных тестов, из них позитивный результат на вирус дали 3118 тестов (1,55%).