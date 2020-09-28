Уровень образования больше не будет решающим фактором на рынке труда

По данным Всемирного экономического форума, текущая ситуация показывает, что наша рабочая культура, а также навыки и знания, необходимые для работы, на самом деле неизменны на протяжении всей жизни. Однако, это не должно быть так. Людям необходимо обучаться и узнавать что-то новое почти каждый день.

В то время как для наших родителей, бабушек и дедушек одна работа на всю жизнь была совершенно нормальным явлением, у нового поколения все иначе - существует гораздо больше вызовов и, следовательно, больше рабочих мест и даже карьер в разных отраслях.

Что это значит для сегодняшних детей? Для них карьерный путь, вероятно, будет включать несколько рабочих мест и карьер в разных отраслях, возможно, даже одновременно - профессионально работая в одной отрасли и подрабатывая в другой.

Понятно, что уровень образования в будущем не будет играть решающую роль для работы. Все будут определять навыки.

Существует несколько свидетельств того, что люди без определенных степеней все равно могут достичь вершин в своей профессиональной карьере, тем самым доказывая, что не всегда высшее образование в определенной области имеет первостепенное значение.

Роль дигитализации

По данным Всемирного экономического форума, более одного миллиарда рабочих мест, что составляет около одной трети рабочих мест во всем мире, вероятно, в течение следующих десяти лет в результате технологических достижений трансформируются. Мы уже сейчас видим, как это происходит.

Например, мы идем в ресторан и видим, что официант держит в руках не блокнот и ручку, а планшет, в который вводит заказ. И этот заказ тут же попадает на кухню, где повара могут приступить к приготовлению заказа. Таким образом, видно, что рестораны полагаются на то, что планшеты и система сработает без проблем, поэтому ресторан сможет быстро и легко обслуживать своих клиентов.

То же самое и с приложениями, с помощью которых мы совершаем покупки, а позже отслеживаем, где находится наша покупка. Магазин также должен выполнять другие процессы, такие как сбор данных о том, сколько товаров было продано, в то время как аналитикам нужны наши данные для отображения релевантной рекламы. Вот почему кибербезопасность является важным вопросом для компаний, работающих в цифровой среде.

Эта и другие ситуации показывают, что люди учатся и успешно используют технологии в своих интересах, делая свою жизнь более комфортной.

Это, в свою очередь, создает беспрецедентный спрос на людей, которые хотят работать в цифровых отраслях.