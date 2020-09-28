Пн, 28.09.2020
Не позволяйте себя обмануть: "Запретная зона" - это не благородный триллер, исследующий коллективные травмы белорусской нации, а подло рядящийся в чужие одежды посредственный подростковый ужастик. Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"
Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

Уровень образования больше не будет решающим фактором на рынке труда

ФОТО: Pexels

Уже в нескольких поколениях мы живем таким образом, что первую треть жизни мы учимся и получаем образование, необходимое для поиска работы. Именно образование прокладывает наш профессиональный путь, который фактически длится оставшиеся две трети жизни. Однако будет ли так в будущем?

По данным Всемирного экономического форума, текущая ситуация показывает, что наша рабочая культура, а также навыки и знания, необходимые для работы, на самом деле неизменны на протяжении всей жизни. Однако, это не должно быть так. Людям необходимо обучаться и узнавать что-то новое почти каждый день.

В то время как для наших родителей, бабушек и дедушек одна работа на всю жизнь была совершенно нормальным явлением, у нового поколения все иначе - существует гораздо больше вызовов и, следовательно, больше рабочих мест и даже карьер в разных отраслях.

Что это значит для сегодняшних детей? Для них карьерный путь, вероятно, будет включать несколько рабочих мест и карьер в разных отраслях, возможно, даже одновременно - профессионально работая в одной отрасли и подрабатывая в другой.

Понятно, что уровень образования в будущем не будет играть решающую роль для работы. Все будут определять навыки.

Существует несколько свидетельств того, что люди без определенных степеней все равно могут достичь вершин в своей профессиональной карьере, тем самым доказывая, что не всегда высшее образование в определенной области имеет первостепенное значение.

Роль дигитализации

По данным Всемирного экономического форума, более одного миллиарда рабочих мест, что составляет около одной трети рабочих мест во всем мире, вероятно, в течение следующих десяти лет в результате технологических достижений трансформируются. Мы уже сейчас видим, как это происходит.

Например, мы идем в ресторан и видим, что официант держит в руках не блокнот и ручку, а планшет, в который вводит заказ. И этот заказ тут же попадает на кухню, где повара могут приступить к приготовлению заказа. Таким образом, видно, что рестораны полагаются на то, что планшеты и система сработает без проблем, поэтому ресторан сможет быстро и легко обслуживать своих клиентов.

То же самое и с приложениями, с помощью которых мы совершаем покупки, а позже отслеживаем, где находится наша покупка. Магазин также должен выполнять другие процессы, такие как сбор данных о том, сколько товаров было продано, в то время как аналитикам нужны наши данные для отображения релевантной рекламы. Вот почему кибербезопасность является важным вопросом для компаний, работающих в цифровой среде. 

Эта и другие ситуации показывают, что люди учатся и успешно используют технологии в своих интересах, делая свою жизнь более комфортной.

Это, в свою очередь, создает беспрецедентный спрос на людей, которые хотят работать в цифровых отраслях.

Согласно различным исследованиям, в ближайшие годы в экономике будет стремительно расти роль данных и искусственного интеллекта. Для его обслуживания и разработки потребуется много специалистов в области инженерии, облачных технологий и разработки продуктов. Эта работа требует талантов с нужными навыками, и, по крайней мере, на данный момент, большинство из этих навыков можно получить, даже не поступая в ВУЗ.

Высшее образование не всегда означает навыки

Пандемия Covid-19 дает нам очевидный повод действовать в области технологий. Например, можно видеть различные корреляции, такие как безработица и уровень образования.

В США уровень безработицы среди людей с высшим образованием (как минимум со степенью бакалавра) вырос на шесть процентов, а без аттестата средней школы - на 21 процент. Работники с дипломом колледжа или высшим образованием также с большей вероятностью выберут дистанционную работу, нежели выпускники средней школы, которые не стали получать высшее образование.

Однако, если мы сосредоточимся именно на навыках, а не на степени образовании, мы сможем получить более широкую рабочую силу, которая будет отражать разнообразие общества, а также восполнит различные пробелы на рынке труда.

Это означает, что образование должно в большей степени быть основано на навыках, а не просто на теоретической базе, в результате чего выпускник университета имеет высшее образование, но не владеет навыками, необходимыми на рынке труда.

В последние годы несколько компаний, например IBM, Google и EY, взяли на вооружение эту философию и начали нанимать людей с нужными навыками. В результате многие компании инвестируют в обучение персонала, заставляя сотрудников приобретать все новые и новые навыки.

Во время кризиса Covid-19 более важную роль стали играть различные интернет-платформы, позволяющие людям приобретать новые навыки и, в случае потери работы, находить новую, тем самым меняя карьеру.

Важен и человеческий фактор 

Интересно, что будущее труда зависит не только от каких-либо технических навыков - также будут важны и навыки взаимодействия с другими сотрудниками. Люди обычно ищут работу, которая предполагает выполнение конкретных задач, требующих определенных навыков.

В настоящее время компании ищут тех, кто обращает внимание на различные детали, творчески подходит к делу, имеет тенденцию сотрудничать, а также решать разного рода проблемы.

Это также навыки, которым можно научиться, и для этого были разработаны различные программы обучения. Отмечается, что с развитием цифровых платформ и связанных с ними работ возрастает роль межличностного общения, поэтому в сфере экономики и культуры труда важно уметь не только работать, но и общаться с другими людьми.

Понятно, что бизнес меняется и со временем он уже не будет таким, каким мы его знаем сейчас. В будущем людям потребуется гораздо больше знаний как о цифровой среде, так и о ее задачах, а также о межличностных отношениях, поэтому им потребуется более широкий взгляд на вещи.

Уже сегодня компании предпочитают сотрудников, которые имеют более широкий взгляд на происходящее, а не только владеют своими рабочими навыками.

Многие уже адаптировались к изучению множества новых и различных задач, что является еще одним свидетельством эпохи, когда требуется обучение, выходящее за рамки образования. Каждый руководитель бизнеса согласится с тем, что найти не только нужных людей, но и людей с необходимыми навыками и мышлением - серьезная задача для компании.

В настоящее время люди слишком полагаются на образование. Однако рынок труда меняется.

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