Вскоре по всей Латвии можно будет сдать анализы без контакта с медицинским персоналом

Специалисты SIA E. Gulbja Laboratorijas разработали методику и, в сотрудничестве с партнерами SIA JK Energo и AS Latvijas Finieris, приступают к подготовке промышленного производства пунктов сбора образцов анализов, в которых можно будет получить необходимые для сдачи анализов комплекты и сдать материалы на анализы, не встречаясь с медицинским персоналом.

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Внедрение подобных пунктов предусмотрено, чтобы как можно больше сократить взаимные контакты пациентов и медицинского персонала, обеспечив возможность сдавать материал круглосуточно, как можно ближе к месту проживания пациента.

Оборудование будет установлено дополнительно к уже имеющимся приемным пунктам E. Gulbja Laboratorija, таким образом повысив доступность сдачи материалов и ускорив получение результатов. Вышеупомянутое особенно важно, с учетом эпидемиологической ситуации в мире.

Оборудование планируется внедрить в течение ближайших месяцев по всей территории Латвии. 1

Эти устройства впишутся в уже имеющийся цикл лабораторной диагностики, обеспечивая: аутентификацию пациентов, получение комплектов для сбора образцов, сдачу анализов, обеспечение необходимой температуры и требований к хранению, транспортировку образцов в лабораторию, выполнение анализов и рассылку результатов.

"Сложившиеся в ситуации Covid-19 условия стимулировали разработку новых технологий и изготовление оборудования, в сотрудничестве с опытными латвийскими специалистами – инженерами и производителями. Надеюсь, что новое дополнение к практике медицинской лаборатории станет существенным улучшением как для Латвии, так и в мировом масштабе. Способ, которым это планируется внедрить в Латвии, до сих пор еще не был реализован нигде в мире, в том числе и в странах, развитых в плане медицинских технологий", - заявил врач и член правления SIA E. Gulbja Laboratorija Дидзис Гаварс.