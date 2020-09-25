Пт, 25.09.2020
Обязательно скажи им не сдаваться, только вперед! Эти все, кто меня похищали, невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка. Мария Колесникова
Мария Колесникова
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Covid-19: Собянин призвал москвичей старше 65 лет сидеть дома и не встречаться с близкими

ФОТО: EPA/Scanpix

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с усилением коронавирусного кризиса рекомендовал людям в возрасте старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями с понедельника без особой нужды не выходить из дома.

Кроме того, он на время попросил отказаться от контактов с проживающими отдельно родственниками и знакомыми.

Мосгордума также настойчиво призывает работающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или уйти в отпуск.

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Мэр Москвы указал, что коронавирус пока что не преодолен, пандемия по-прежнему продолжается.

Собянин попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в столице России зафиксирован прирост случаев числа Covid-19, а за последнюю неделю каждый день число госпитализированных пациентов повышается примерно на 30%.

Так, за последние сутки в Москве выявили 1560 новых случаев коронавируса, что на 510 человек больше, чем днем ранее.

Всего в России по официальным данным коронавирусом заразились более 1,1 миллиона человек, а почти 20 000 человек умерли.

Галерея: Коронавирус в Москве

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