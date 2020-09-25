Covid-19: Собянин призвал москвичей старше 65 лет сидеть дома и не встречаться с близкими

Кроме того, он на время попросил отказаться от контактов с проживающими отдельно родственниками и знакомыми.

Мосгордума также настойчиво призывает работающих пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или уйти в отпуск.

Мэр Москвы указал, что коронавирус пока что не преодолен, пандемия по-прежнему продолжается.

Собянин попросил строго соблюдать масочный и перчаточный режим в транспорте, в магазинах и других общественных местах.

Оперативный штаб Москвы в четверг сообщил, что в столице России зафиксирован прирост случаев числа Covid-19, а за последнюю неделю каждый день число госпитализированных пациентов повышается примерно на 30%.

Так, за последние сутки в Москве выявили 1560 новых случаев коронавируса, что на 510 человек больше, чем днем ранее.

Всего в России по официальным данным коронавирусом заразились более 1,1 миллиона человек, а почти 20 000 человек умерли.

Галерея: Коронавирус в Москве