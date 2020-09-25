Думпис назвал места с наибольшими рисками заражения Covid-19 и дал рекомендации

Это связано с холодным воздухом, который способствует распространению вируса. На предприятиях пищевой промышленности нужно уделять большое внимание дистанцированию, применению индивидуальных средств защиты, дезинфекции рук и своевременному выявлению симптомов.

Инфекционист добавил, что повышенный риск Covid-19 есть на всех предприятиях, где люди долго работают в плохо проветриваемых помещениях.

Надо учитывать и то, что в случае очага инфекции на предприятии в изоляцию приходится уходить многим людям. У работников есть дети, которые учатся в школе, в результате карантин может вызвать цепочку проблем.

Как сообщалось, на этой неделе коронавирусом заболели 19 работников мясоперерабатывающего предприятия Forevers.

Люди должны по возможности работать из дома, больницы - ограничить посещения

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 людям следовало бы по возможности работать дома, социальным учреждениям - ограничить поток посетителей и строго соблюдать правило о ношении масок, заявил агентству LETA главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Также на работе нужно избегать собраний, в которых участвует большое количество людей и не соблюдается дистанция. Риск заболеваемости есть также в праздновании дней рождения на работе и совместных обедах с коллегами.

"Можно рекомендовать гибкий рабочий график, чтобы избегать одновременного скопления людей",

- сказал Думпис.

В вузах следует очно делать только то, что невозможно качественно обеспечить в удаленном режиме. Также маски следовало бы носить в переполненном транспорте, в автобусах и поездах дальнего следования.

Как сообщалось, вчера в Латвии зарегистрирован 31 новый случай Covid-19.