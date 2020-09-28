В Латвии в продажу поступают новые смарт-часы Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Новые смарт-часы Apple Watch Series 6 имеют значительные улучшения, больше возможностей и лучшую производительность.

Корпусы смарт-часов размером 44 мм и 40 мм изготовлены из алюминия и доступны в пяти цветах: астро-сером, серебряном, золотом, а также в двух новых цветах - синем и красном.

ФОТО: Пресс-фото

Apple Watch Series 6 оснащены новыми датчиками, которые помимо измерения частоты сердечного ритма также за 15 секунд измеряют уровень кислорода в крови. Уровень кислорода в крови - это главный показатель вашего общего физического состояния. Если уровень кислорода ниже нормы, то это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Смарт-часы сообщают о нехватке кислорода в организме и предупреждают о факторах окружающей среды, например, таких как колебания атмосферного давления.

В то же время Apple подчеркивает, что "измерения кислорода не предназначены для медицинских целей, в том числе самостоятельной постановки диагноза. Они предназначены для общих целей фитнеса и хорошего самочувствия".

Также смарт-часы делают измерения в фоновом режиме, когда пользователь устройства неактивен, например, во сне. Все данные доступны в приложении Health.

Вторая новинка - Always-On дисплей (всегда включенный), который в 2,5 раза ярче, чем предыдущие модели. Это значительно упрощает просмотр часов, находясь на солнце и даже не поднимая запястья. Эту возможность положительно оценил пляжный волейболист Александр Самойлов.

Apple Watch Series 6, работающие на процессоре S6, на 20% мощнее предыдущего смартфона. Смарт-часы работают 18 часов и их можно полностью зарядить всего за полтора часа.

В них встроен чип U1, который, как обещает Apple, в будущем предложит невиданные ранее возможности, например, открытие автомобиля "цифровым ключом" смарт-часов.

Apple Watch SE

Вместе с Apple Watch Series 6 вышла и более бюджетная версия - Apple Watch SE, чья цена в магазине iDeal начинается от 299 евро.

Их дизайн идентичен тому, что у Apple Watch 6 Series. Часы доступны в астро-сером, золотом и серебряном цветах, в них встроен чип S5, однако у них нет функции измерения кислорода в крови.

Apple Watch SE поддерживает все самые лучшие функции Apple Watch, например, измерение частоты сердечного ритма и качества сна, помогая воплотить спортивные цели, а также подготовиться к ночному отдыху, чтобы с утра чувствовать себя действительно выспавшимся. Apple Watch SE водонепроницаемы на глубине до 50 метров. Cмарт-часам доступна функция оплаты Apple Pay. Также у них есть датчик, который определяет внезапное падение человека и автоматически отправляет координаты местонахождения контактным лицам, которые указаны на случаи ЧП.

ФОТО: Пресс-фото

Хотя и процессор S5 не такой мощный как S6, он все же в два раза быстрее чем чип S3, который был у предыдущей бюджетной модели. Батарея работает до 18 часов, а до полной зарядки - всего 1,5 часа.

Эти бюджетные смарт-часы идеально подходят фитнес-энтузиастам.

Как Apple Watch Series 6, так и Apple Watch SE можно синхронизировать с iPhone. Смарт-часы позволяют получать уведомления, в том числе - звонки и сообщения. В смарт-часы встроены микрофон и динамик. В свою очередь, функция Walkie Talkie позволяет использовать возможность вызова, даже если смартфона нет поблизости.

Watch OS7

В новых смарт-часах есть Watch OS7, которая предлагает ряд новинок.

В ней есть новая опция Family Setup, позволяющая детям использовать смарт-часы, даже если у них не iPhone. Родители могут подключить несколько смарт-часов к своему смартфону, чтобы дети могли использовать часы для фитнес-измерений, а родители не волновались о безопасности детей (смарт-часы сообщают о местонахождении ребенка). Есть также особая опция Do not disturb, которая называется Schooltime, чтобы дети фокусировались на учебе или выполнении домашних заданий.

Watch OS7 имеют новый дизайн циферблата, возможность "поиграться" с "мемоджи" (Memoji), а также у них есть особенно актуальная во время Covid-19 функция - смарт-часы автоматически фиксируют, когда нужно мыть руки и помогают следить за тем, чтобы длительность мытья рук соответствовала рекомендациям международной организации здравоохранения.