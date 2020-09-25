В Кулдиге окажут социальную помощь заболевшим Covid-19 и членам их семей

Как сообщила агентству LETA руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью самоуправления Кристине Дульбинска, социальная служба муниципалитета определила компании, которые смогут поставлять продукты питания и предметы первой необходимости для населения, пострадавшего от кризиса Covid-19.

Муниципальная полиция, в свою очередь, усилит проверки жителей, чтобы они держались на расстоянии двух метров в общественных местах и ​​соблюдали ограничения на собрания.

На сегодняшнем внеочередном заседании также было решено активизировать информирование и просвещение общественности о необходимых мерах предосторожности для снижения рисков распространения Covid-19.

Чтобы проинформировать родителей учеников, во вторник, 29 сентября, в 18.00 на кулдигских аккаунтах YouTube и Facebook состоится онлайн-встреча родителей с председателем Кулдигской думы Ингой Берзиней (JV) и заместителем директора Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илоной Лисковой.

Родителям предлагается прислать вопросы заранее на адрес электронной почты vecaki@kuldiga.lv, а также вопросы можно задавать во время прямой трансляции.

В будущем каждое культурное, спортивное или туристическое мероприятие будет рассматриваться отдельно и специалисты будут оценивать потенциальные риски.

Сегодня было принято решение отменить запланированную на 3 октября ярмарку "Золотая осень", сообщил представитель местной власти.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, 17 случаев заболевания за последнее время связаны с ООО Kuldigas tekstils, а до пятницы в крае зарегистрировано всего 27 случаев Covid-19.

Вчера, 24 сентября, тесты на Covid-19 прошли также все сотрудники ООО Saules ieleja 3, которое находится в одном здании с Kuldīgas tekstils и обеспечивает питанием несколько образовательных учреждений Кулдиги. Все анализы отрицательные - значит, на эту компанию инфекция не распространилась, заключила Дульбинска.

Как сообщалось, SPKC выявил контакты заболевших людей, которые находятся в изоляции и не ходят на работу или учебу. Также информированы семейные врачи контактных лиц.

Контактные лица включают студентов нескольких учебных заведений Кулдиги, а также отдельных сотрудников.

Член правления Kuldīgas tekstils Иоланта Крумкалне пояснила, что больные сотрудники и их контактные лица находятся на 14-дневном карантине, а остальные сотрудники компании - в самоизоляции.

"В настоящее время компания закрыта, конечно, страдают клиенты, потому что мы не будем выполнять очень важные заказы в это время. Мы надеемся через десять дней возобновить работу с теми сотрудниками, которые находятся в самоизоляции, но перед этим мы проведем для них повторные анализы на Covid-19", - добавила Крумкалне.