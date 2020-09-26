Немецкий вирусолог ответил на утверждения COVID-диссидентов о коронавирусе

"Вирус так часто мутирует, что вакцина не даст никакой защиты от него. Или же нам придется ежегодно прививаться от него как от гриппа".

В настоящее время такие утверждения делать невозможно. Вирус мутирует, это верно, но у него мутации не такие сильные как у вируса гриппа. Будет ли вакцина эффективной, и как часто нужно будет прививаться, мы сказать сейчас не можем, потому что еще нет вакцины.

Участник протестной акции в Штутгарте ФОТО: picture-alliance/dpa/C. Schmidt

"Ограничительные меры, введенные властями для борьбы с распространением вируса, - чрезмерны. Я хочу снова жить свободно".

Мы знаем, что действующие сейчас правила - соблюдать дистанцию, правила гигиены и носить защитную маску - эффективны. Благодаря им мы смогли предотвратить более широкое распространение вируса.

Кроме того, эффект этих правил, вероятно, заключается в том, что если кто-то и заражается, то меньшим количеством вирусов. Благодаря этому у заразившегося проявляются более слабые симптомы. Как нам известно про другие вирусы, чем больше их человек получает, тем сильнее у него симптомы. Как говорится, от дозы зависит степень отравления.

Соблюдая дистанцию и используя защитные маски, мы достигаем этой цели - снизить дозу. Таким образом, мы все, вероятно, вносим вклад в то, что в Германии у все большего числа людей заражение если и приводит к болезни, то в мягкой форме.

ФОТО: Getty Images/ S. Gallup

"В соседних странах – Нидерландах и Дании – никто не носит защитные маски в магазинах. А ведь люди там тоже не самоубийцы".

Да, действительно, в некоторых странах не носят защитные маски, и тоже правильно, что маску не нужно носить повсюду. Важно носить маску там, где невозможно соблюдать дистанцию.

В то же время в Нидерландах по сравнению с прошлыми годами и по сравнению с Германией выросла смертность, а в Германии показатель остался на прежнем уровне, поскольку у нас инфицировано не так много людей.

"Коронавирус создан в китайской лаборатории и случайно попал наружу".

Маловероятно, что этот вирус был создан в лаборатории. Насколько я знаю, подобные исследования не проводятся, поскольку это слишком опасно. Кроме того, невозможно точно сказать, откуда взялся вирус. Вирус не может содержать последовательность генов, которая не могла бы существовать в природе.

Нужно также сказать, что такие лаборатории, как в китайском Ухане, оснащены шлюзами безопасности, благодаря которым вирусы и бактерии не могут проникать в разные помещения, и не могут по недосмотру вырываться за пределы лаборатории.

Поэтому я считаю крайне маловероятным, что подобное могло произойти, однако это невозможно доказать. Как невозможно доказать и обратное.

"Даже если я заражусь, я молод, у меня крепкое здоровье. Скорее всего, я не заболею, у меня будут лишь симптомы".

Согласно статистике, верно утверждение, что у молодых людей с крепким здоровьем заражение проходит бессимптомно или с легкими симптомами. Однако случается, что у молодых людей проявляются тяжелые симптомы, а иногда и они умирают. Такие случаи тоже известны.

Профессор Хендрик Штрек является ведущим немецким экспертом по коронавирусу. Директор института вирусологии при университетской клинике в Бонне руководит долгосрочным исследованием распространения коронавируса в округе Хайнсберг на западе ФРГ, ставшим весной 2020 года одним из эпицентров эпидемии в стране.