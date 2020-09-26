В Латвии 29 новых случаев Covid-19, большая часть заразились из известных источников

По данным SPKC, 17 человек заразились из известных источников, два человека заразились за границей (в Украине), источники заражения еще десяти человек уточняются.

За прошедшие сутки не было госпитализировано новых пациентов с Covid-19. Всего в больницах находятся пять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

С начала пандемии в Латвии сделано 309 172 теста на Covid-19, заболели 1654 человека. На сегодняшний день 1304 человека выздоровели, 36 человек скончались.

Из стационаров всего выписаны 226 пациентов.