Расходы на командировки госслужащих уменьшатся на 2,72 млн евро

Как сообщалось, во вторник Кабинет министров одобрил рамки госбюджета на будущий год. В том числе принято решение на 20% сократить командировочные расходы, что составит 2,72 млн евро.

Больше всего сократятся расходы на командировки Минобороны - на 978 384 евро. Расходы МИД уменьшатся на 401 828 евро, МВД - на 269 608 евро.

В марте этого года правительство приняло решение на 10% или 1,49 млн евро сократить предусмотренные на этот год командировочные расходы и направить эти средства на уменьшение последствий кризиса из-за "Covid-19".