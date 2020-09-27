С целью вычислить средний уровень интеллекта в Латвии, ученые предлагают пройти специальный тест

По этой причине этот тест не просто переведен с зарубежных аналогов, а специально адаптирован к латвийской культурной среде. Конкретно - вопросы могут, к примеру, касаться поэзии Аспазии, а не произведений Гете или сонетов Шекспира.

Какой фигурке нужно находиться в пустой ячейке, какое число пропущено в строке, какое слово лишнее - тесты с такими вопросами доступны в интернете любому желающему. Однако, в большинстве случаев это просто переводы иностранных тестов и сосредоточены на проверке одной области знаний.

Тест, разработанный учеными Рижского университета им. Страдиня, определит как врожденный интеллект, так и его способности и знания, полученные в течение жизни и учебы.

Исследователь Лаборатории психологии RSU Ингрида Трупс-Калне объяснила, что в тесте "разные вопросы из разных областей, географии, музыки, экономики, и иногда перед нами действительно вставала большая проблема: понять, почему именно это - правильный ответ, и как правильно его сформулировать по-латышски. Это было захватывающе, интересная работа, вроде детектива".

Тест интеллекта основан на исследовании, разработанном в Германии и проверенном в других европейских странах. В настоящее время он подошел к последней фазе, когда необходимо определить средний показатель IQ жителей Латвии. Это означает, что протестируют 2000 человек по всей Латвии - людей обоих полов, всех возрастов и разного уровня образования, чей коэффициент интеллекта будет определяться как средний по нашей стране.

"В настоящее время IQ рассчитывается по отношению к средним результатам какой-либо страны или культурной среды. Если результаты теста интеллекта человека соответствуют этому среднему значению, то он получает 100% IQ, если его результат оказывается выше среднего, то, соответственно, выше, и наоборот. Однако, в среднем все получают от 86 до 116 баллов", - сказал исследователь.

Первое тестирование в Риге уже произошло. Люди, прошедшие тест, улыбаются - больших сюрпризов там не было.

"На самом деле, приходилось довольно активно думать, относительно простой была часть про ассоциации, а вот математическая часть - цепочки чисел и задачи на пространство - там уже было, над чем подумать. Я не смогла выполнить все, что там было за отведенное время", - призналась рекламный специалист Илзе Балоде.

"Уже есть и шуточные тесты в интернете, что-то похожее там есть. Математические задачи, к счастью, мне удались, так что все, кажется, соответствует способностям", - рассказал ученик 12-го класса Маркус Балтайс.

Тест длится чуть больше 2 часов, в нем 9 групп вопросов по 20 вопросов в каждой, а в заключении - тест на общую образованность. Перед тестом необязательно перечитывать Райниса или повторять химические формулы.

"В тесте есть вопросы из разных областей, геометрии, географии, экономики, информатики, литературы и музыки, но мне кажется, что если человек не учился всю свою жизнь, то вряд ли он будет знать все ответы - вопросы есть довольно экзотические", - сказала исследователь.

Исследователи приглашают подать заявку на тест тех, кто хочет узнать свой уровень интеллекта. Тестирование продолжится в этом месяце и в октябре в Риге, Даугавпилсе, Лиепае и Малпилсе.