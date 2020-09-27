Вс, 27.09.2020
Теперь, в отличие от весны, мы знаем, что самый высокий риск заражения напрямую связан с взаимными контактами людей - когда они находятся рядом друг с другом, разговаривают, вместе поют, чихают или кашляют. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава

Полиция просит помощи: в лесу Кекавы пропала пожилая женщина

ФОТО: Valsts policija

Государственной полиции разыскивает Валентину Бочкарёву, 1943 года рождения, которая в субботу, 26 сентября, позвонила в полицию в 21.02, и  сообщила, что потерялась в лесу, собирая ягоды. После этого телефон женщины разрядился, и с тех пор связь с ней пропала. 

Женщина потерялась в лесу, который находится между Крогсилой, Скуйниеки и каналом Оствальдс. 

Черты: рост 155 см, красный платок на голове, седые волосы, красная куртка, темные брюки, возможно, с сумкой на колесиках.

Если вы обладаете какой-либо информацией о месте нахождения пропавшей, просьба сообщить по номеру 67085939 или110!

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back