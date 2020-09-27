Полиция просит помощи: в лесу Кекавы пропала пожилая женщина

Государственной полиции разыскивает Валентину Бочкарёву, 1943 года рождения, которая в субботу, 26 сентября, позвонила в полицию в 21.02, и сообщила, что потерялась в лесу, собирая ягоды. После этого телефон женщины разрядился, и с тех пор связь с ней пропала.