Конфликт в Нагорном Карабахе: Армения и Азербайджан заявили о гибели мирных жителей

Парламент Азербайджана на внеочередном заседании в воскресенье, 27 сентября, также принял решение о введении военного положения в ряде городов и регионов страны.

Трагический результат воскресной эскалации с ее артобстрелами - гибель мирных жителей по обе стороны фронта. С армянской стороны сообщают о двух погибших, а в Азербайджане — о пяти погибших мирных жителях, членах одной семьи, пишет Русская служба BBC.

Обе стороны утверждают, что не обстреливают населенные пункты. 5

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обострении конфликта: по версии Баку, армянские военные силы обстреляли населенные пункты вдоль границы стран, пришлось начать контрнаступательную операцию. В минобороны Армении говорят, что Азербайджан первым начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, сообщает "Дождь".

По информации министерства обороны Армении, уничтожены 3 вертолета азербайджанских сил, около 20 беспилотных летательных аппаратов, порядка 30 танков и другой боетехники, а также боевая машина пехоты. Между тем в Минобороне Азербайджана заявили о занятии высоты Муров горного хребта Муровдаг в ходе столкновений на линии соприкосновения в Карабахе, пишет DW.