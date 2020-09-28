NYT: Декларации Трампа свидетельствуют о хронических потерях и неуплате налогов

Ту же самую сумму Трамп заплатил и в 2017 году, а десять из последних 15 лет он вообще ничего не платил, так как в них потери Трампа превышали доходы, в своей воскресной публикации пишет газета.

На пресс-конференции, прошедшей спустя всего несколько минут после появления публикации в газете, Трамп сообщил, что это "фейковая новость," добавив, что Налоговая служба "не относится к нему хорошо".

The New York Times уже давно пыталась получить доступ к декларации о доходах Трампа, однако хозяин Белого дома отказывался ее публиковать, несмотря на то, что его предшественники по традиции это делали.

Как указывает издание, уплаченная в виде налогов сумма подтверждает, что Трамп, который в свое время был звездой телевизионной передачи The Apprentice, "удачнее играл бизнес-магната, чем был в реальной жизни".

Газета также утверждает, что решение Трампа баллотироваться на должность президента частично можно объяснить желанием вернуть рыночную стоимость своего имени.

Трамп также вовлечен в десятилетнюю борьбу с Службой внутренних налогов США (IRD). Декларируя огромные потери, Трамп потребовал и получил возврат налогов в размере 72,9 миллионов долларов. Если суд решит, что они ему не полагаются, Трампу, возможно, придется уплатить более 100 миллионов долларов, пишет The New York Times.

Газета проанализировала и финансовые данные Трампа и компании The Trump Organization за более чем 20 лет, в том числе и за первые два года, которые Трамп провел в должности президента США.