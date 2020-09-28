NYT: Декларации Трампа свидетельствуют о хронических потерях и неуплате налогов

Президент США Дональд Трамп в 2016 году в виде подоходного налога заплатил всего 750 долларов, сообщает газета The New York Times.
Ту же самую сумму Трамп заплатил и в 2017 году, а десять из последних 15 лет он вообще ничего не платил, так как в них потери Трампа превышали доходы, в своей воскресной публикации пишет газета.
На пресс-конференции, прошедшей спустя всего несколько минут после появления публикации в газете, Трамп сообщил, что это "фейковая новость," добавив, что Налоговая служба "не относится к нему хорошо".
The New York Times уже давно пыталась получить доступ к декларации о доходах Трампа, однако хозяин Белого дома отказывался ее публиковать, несмотря на то, что его предшественники по традиции это делали.
Газета также утверждает, что решение Трампа баллотироваться на должность президента частично можно объяснить желанием вернуть рыночную стоимость своего имени.
Трамп также вовлечен в десятилетнюю борьбу с Службой внутренних налогов США (IRD). Декларируя огромные потери, Трамп потребовал и получил возврат налогов в размере 72,9 миллионов долларов. Если суд решит, что они ему не полагаются, Трампу, возможно, придется уплатить более 100 миллионов долларов, пишет The New York Times.
Газета проанализировала и финансовые данные Трампа и компании The Trump Organization за более чем 20 лет, в том числе и за первые два года, которые Трамп провел в должности президента США.
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