Жители Кулдиги могут сдать слюну для безболезненного теста на Covid-19

На фоне вспышки Covid-19 на предприятии Kuldigas tekstils самоуправление Кулдиги в сотрудничестве с E. Gulbja laboratorijа проводит пилотный проект анализов на Covid-19 по образцам слюны. Проект поддержал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Первоначально в Кулдигу доставят 3000 комплектов для теста, в случае необходимости еще 3000. Преимуществом такого теста является его безболезненность.

Тесты будут предоставлены контактным лицам заболевших, предприятиям, работникам здравоохранения и образования. Подать заявку на прохождение теста могут и другие желающие.

Пункт сбора тестов будет находиться в помещениях бывшего музейного хранилища на ул. Вакара, 6.

До 10 часов 26 сентября в Кулдиге было зарегистрировано 33 случая Covid-19.