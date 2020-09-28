Пн, 28.09.2020
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел"

Жители Кулдиги могут сдать слюну для безболезненного теста на Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С понедельника по среду жители Кулдиги могут бесплатно и добровольно сдать тест на выявление коронавирусной инфекции по образцу слюны, сообщила представитель Кулдигского самоуправления Кристине Дульбинска.

На фоне вспышки Covid-19 на предприятии Kuldigas tekstils самоуправление Кулдиги в сотрудничестве с E. Gulbja laboratorijа проводит пилотный проект анализов на Covid-19 по образцам слюны. Проект поддержал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Первоначально в Кулдигу доставят 3000 комплектов для теста, в случае необходимости еще 3000. Преимуществом такого теста является его безболезненность.

Тесты будут предоставлены контактным лицам заболевших, предприятиям, работникам здравоохранения и образования. Подать заявку на прохождение теста могут и другие желающие. 

Пункт сбора тестов будет находиться в помещениях бывшего музейного хранилища на ул. Вакара, 6.

До 10 часов 26 сентября в Кулдиге было зарегистрировано 33 случая Covid-19.

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