Жители Кулдиги могут сдать слюну для безболезненного теста на Covid-19

С понедельника по среду жители Кулдиги могут бесплатно и добровольно сдать тест на выявление коронавирусной инфекции по образцу слюны, сообщила представитель Кулдигского самоуправления Кристине Дульбинска.
На фоне вспышки Covid-19 на предприятии Kuldigas tekstils самоуправление Кулдиги в сотрудничестве с E. Gulbja laboratorijа проводит пилотный проект анализов на Covid-19 по образцам слюны. Проект поддержал главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.
Тесты будут предоставлены контактным лицам заболевших, предприятиям, работникам здравоохранения и образования. Подать заявку на прохождение теста могут и другие желающие.
Пункт сбора тестов будет находиться в помещениях бывшего музейного хранилища на ул. Вакара, 6.
До 10 часов 26 сентября в Кулдиге было зарегистрировано 33 случая Covid-19.
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