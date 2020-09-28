21 евро в час: регион Швейцарии ввел самую высокую в мире ставку минимальной зарплаты

В Швейцарии нет минимального уровня зарплаты, установленного на государственном уровне. На референдуме, состоявшемся в 2014 году, жители Швейцарии отклонили идею ввести минимальную зарплату на национальном уровне.

Что касается жителей Женевы, то они уже дважды отклоняли призывы ввести в городе ставку минимальной зарплаты.

Однако на прошедшем в воскресенье референдуме стало ясно, что из-за пандемии Covid-19 настроение изменилось - 58% жителей Женевы поддержали идею. 1

Таким образом, Женева стала третьим кантоном Швейцарии из 26, принявшим минимальную ставку заработной платы.

Эта идея, получившая поддержку левых партий, считается своего рода средством против бедности и нестабильности.

Некоторые объединения профсоюзов, поддержавшие эту идею, указали, что в Женеве было практически невозможно выжить на зарплату, ставка которой ниже 23 франков (примерно 21 евро) в час, или 4086 франков (3785 евро) в месяц за полный рабочий день.

Указывается, что аренда двухкомнатной квартиры составляет минимум 3000 франков (примерно 2800 евро), в свою очередь чашка кофе стоит около пяти франков (4,6 евро). Таким образом, женевский референдум стал одним из многих референдумов национального, регионального и локального уровня, регулярно проходящих в Швейцарии.

Самая высокая в мире

Это означает, что минимальная часовая ставка в Женеве сейчас самая высокая в мире. Например, в Австралии минимальная часовая ставка составляет 19,14 австралийского доллара (11,5 евро). За полный рабочий день зарплата там составляет почти 4100 франков (3797 евро) в месяц, в свою очередь средняя зарплата в Швейцарии составляет 6500 франков (6020 евро).

Подобные референдумы проходили в Женеве и раньше. В 2011 году избиратели отклонили идею о минимальной ставке зарплаты 54% голосов, а спустя три года, в 2014 году, эта идея была отклонена 66% голосов.

Швейцарская газета Le Temps отмечает, что пандемия коронавируса может быть главной причиной того, что жители Женевы изменили свое мнение.