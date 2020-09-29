Latvenergo проверит сделки, связанные с предпринимателем Мартинсонсом

Для обеспечения нейтральности проверки председатель правления Latvenergo Арис Жигурс до 30 октября будет находиться в ежегодном отпуске.

На заседании совета 28 сентября была проанализирована прозвучавшая в передаче LTV De facto информация о расследовании возможных противоправных действий ряда лиц, в том числе расследовалась деятельность Жигурса и бывшего члена правления Latvenergo Мариса Куницкиса и их участие в неформальных переговорах в 2015 году.

Голстс сообщил, что совет решил проверить эту информацию.

De facto в числе прочего сообщила, что Мартинсонс вел переговоры с Жигурсом и Куницкисом. В 2015 году они обсуждали планируемые изменения в правлении Latvenergo и в закупках предприятия. Речь шла также о планах Мартинсонса в Италии "встретиться с Даной" (тогдашняя министр экономики Дана Рейзниеце-Озола) в связи с конкурсом на места в правлении предприятия. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) позже допрашивало Рейзниеце-Озолу, но не удалось доказать факт взяток Мартинсонса ей или должностным лицам Latvenergo.

LTV сообщило также, что KNAB закрыло уголовное дело, основанное на так называемых переговорах в комплексе отдыха "Тауреню пиртс". В решении о прекращении уголовного дела указано, что информация о возможном взяточничестве доступна только из записи разговоров в бане, и все участники отрицают или правдоподобно объясняют содержание переговоров.