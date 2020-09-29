В Кулдиге на карантин отправили учеников восьми классов в двух школах

Как сообщает агентство LETA, карантин придется отсидеть ученикам четырех классов Кулдигской 2-й средней школы и четырех классов Кулдигской средней школы В. Плудониса.

Из семи установленных с помощью анализа слюны заболевших Covid-19, трое связаны с образовательными учреждениями, двое - с муниципальной социальной службой. В свою очередь о двух случаях заболевания у самоуправления информации еще не было, сказала Берзиня.

Заместитель директора Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илона Лискова пояснила, что дети, проживающие в одном домашнем хозяйстве с covid-позитивным родителями, не могут посещать учебное учреждение и им нужно соблюдать все те же условия, что и родителям. В школу эти дети смогут вернуться только со справкой от семейного врача, подтверждающей, что они здоровы.

Как свидетельствуют данные SPKC, до 10 часов утра 29 декабря в Кулдигском крае были зарегистрированы 40 случаев заболевания Covid-19.

Большая часть из заболевших - работники предприятия Kuldīgas tekstils и их контактные лица. Kuldīgas tekstils на прошлой неделе остановил работу на десять дней.