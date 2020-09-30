Ср, 30.09.2020
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Маски в транспорте и не только: Минздрав призвал ввести ограничения в Даугавпилсе и Кулдиге

ФОТО: TASS/Scanpix

В связи с распространением Covid-19 Министерство здравоохранения призвало ввести в Даугавпилсе и Кулдиге двухнедельные ограничения.

В среду на внеочередном заседании правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле проинформировала об актуальной ситуации в связи с распространением Covid-19, указав, что в Латвии наблюдаются две большие вспышки вируса - в Даугавпилсе и Кулдиге, и одна меньшего масштаба - в Олайне.

Винькеле отметила, что в Даугавпилсе заражение Covid-19 происходит в основном среди детей и подростков в возрасте до 19 лет. Случаи инфицирования в основном связаны со спортивными занятиями, в частности - спортивными командами и обслуживающим персоналом.

Принимая во внимание распространение Covid-19 в Даугавпилсе и Кулдиге, Винькеле призвала ввести в этих городах ограничительные мероприятия сроком на две недели:

прервать образовательные занятия по интересам, ограничить время работы мест общественного питания до полуночи, разрешить находиться за одним столиком не более восьми человек, а также обязать носить маски для лица в общественном транспорте и местах, где невозможно соблюдать дистанцию.

Кроме того, муниципальные и государственные учреждения призвали работать удаленно.

По словам министра, чтобы ввести такие локальные ограничения, необходимо распоряжение премьер-министра. Возможно, оно может быть подготовлено в течение этого дня.

Напомним, во вторник в Латвии выявлено 95 новых случаев Covid-19 - это самое большое количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, 63 заболевших заразились от уже известных источников инфекции, четыре человека инфицировались за рубежом - в России, на Украине и в Австрии. Источники заражения еще 28 человек уточняются.

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