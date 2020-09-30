Covid-19: в Даугавпилсе и Кулдиге введены ограничения до середины октября

Как пояснила министр здравоохранения Илзе Винькеле, вопрос о Кулдиге и Даугавпилсе решался в срочном порядке.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Кулдиге двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 155 случаев на 100 000 населения, в Даугавпилсе - 72,6, в среднем по Латвии - 17,6.

В обоих городах не будут очно проводиться занятия по самодеятельному искусству и профессиональному обучению, в том числе тренировки, соревнования и репетиции. В городском транспорте и в помещениях, где не может быть обеспечена двухметровая дистанция, нужно прикрывать нос и рот.

Заведения общепита в Даугавпилсе и Кулдиге смогут работать с 6 до 24 часов.

Будут запрещены мероприятия, на которых люди много двигаются, а не сидят на фиксированных местах - танцы, рок-концерты.

Министр образования и науки Илга Шуплинска призвала директоров учебных заведений Кулдиги и Даугавпилса связаться с Министерством образования и науки для обсуждения вопроса об учебном процессе в школах.

Министр сообщения Талис Линкайтс рекомендовал носить маски и пассажирам автобусов, которые едут в Кулдигу и Даугавпилс.

В минувшие сутки больше всего случаев Covid-19 выявлено в Даугавпилсе (41), в Риге (18), в Кулдигском крае (11), в Олайнском крае (9).