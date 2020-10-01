Чт, 1.10.2020
Макрон в ходе своего визита показал, что у Латвии и Франции есть общая угроза - внешнее вмешательства в выборы. Обе страны активно обсуждают вопросы электронного голосования и амбиции России повлиять на исход голосования. Ояр Скудра, доцент Латвийского университета
Ояр Скудра, доцент Латвийского университета
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В Латвии пройдет индексация: кошельки пенсионеров пополнятся

Иллюстративное фото

ФОТО: www.pexels.com

Сегодня, 1 октября, в Латвии пройдет индексация пенсий. Пенсии индексируются в зависимости от трудового стажа - чем больше стаж работы, тем выше добавка к пенсии. На индексацию в этом году влияет дефляция, то есть снижение потребительских цен в отдельные месяцы этого года, что означает, что индекс по сравнению с прошлым годом меньше. 

Однако дефляция не "съела" добавки к пенсиям, и в среднем они вырастут на 10-13 евро. В этом году будут проиндексированы все пенсии, не превышающие 454 евро, а для остальных пенсионеров будет проиндексирована часть пенсии в размере этой суммы. Например, если человек получает пенсию в размере 500 евро, 1 октября будут проиндексированы 454 евро, а остальные 46 евро - нет. Исключением являются политически репрессированные, люди с первой группой инвалидности и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым пенсии индексируются в полном размере. 

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