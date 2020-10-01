В Латвии пройдет индексация: кошельки пенсионеров пополнятся

Однако дефляция не "съела" добавки к пенсиям, и в среднем они вырастут на 10-13 евро. В этом году будут проиндексированы все пенсии, не превышающие 454 евро, а для остальных пенсионеров будет проиндексирована часть пенсии в размере этой суммы. Например, если человек получает пенсию в размере 500 евро, 1 октября будут проиндексированы 454 евро, а остальные 46 евро - нет. Исключением являются политически репрессированные, люди с первой группой инвалидности и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым пенсии индексируются в полном размере.