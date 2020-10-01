Сейм утвердил Вилкса на должности члена совета Банка Латвии

За назначение Вилкса проголосовали 45 депутатов, против был 21, воздержались шесть парламентариев.

Вилкс сменит на этому посту Виту Пилсуму, которая покинула должность 1 октября.

Кандидатуру Вилкса на этот пост выдвинул президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, указав, что полная укомплектованность руководства для Банка Латвии важна, чтобы учреждение могло проделать большой объем работы.

"Вилкс - отличный профессионал, который имеет большой опыт работы и в публичном, и в частном секторе, а также на высоких должностях в международных финансовых организациях",

- сказал Казакс, добавив, что Вилкс укрепит работу совета Банка Латвии.

Вилкс работал в SEB banka, занимал должность министра финансов во втором и третьем правительствах под руководством Валдиса Домбровскиса. В 2014 году он объявил об уходе из политики. С 2016 года Вилкс работает в Европейском инвестиционном банке на различных руководящих должностях.

В совет Банка Латвии входят шесть человек. Президентом центрального банка является Мартиньш Казакс, его заместителем - Марис Калис, в совет входят Арвис Саутиньш, Айвар Скопиньш, Зита Зариня.