Без поддержки Латвии Tallink может приостановить рейсы в Ригу

За более чем 15 лет, с тех пор как Рижский пассажирский порт находится в частных руках, его состояние продолжает ухудшаться. Создается проект нового терминала, который принадлежит политическим бизнесменам. Новая Рижская дума должна будет решить, вкладывать ли городские средства в проект, сообщает передача Nekā personīga.
Между тем, единственная компания, которая до сих пор предоставляла регулярные морские пассажирские перевозки, предупреждает, что без поддержки правительства Латвии возобновление паромного сообщения после наступающей зимы Covid-19 не может быть гарантировано.
В прошлом году паромом в Ригу прибыло почти полмиллиона человек. Из них 70 тысяч на круизных лайнерах, остальных привез паром Tallink по маршруту Стокгольм-Рига. Около десятой части туристов приезжают в Латвию на Tallink. Из-за пандемии Covid-19 в марте Латвия временно приостановила все международные пассажирские перевозки. Позже заболеваемость в Швеции была слишком высокой, маршрут был закрыт. Tallink открыл движение между Хельсинки и Ригой. Однако теперь приезжающие из Финляндии также должны находиться на самоизоляции, поэтому поток остановился, а линия закрыта. Снижение количества пассажиров в этом году составляет 90%.
Эстонское правительство одолжило Tallink 100 миллионов евро. Сотрудникам выплачивалась компенсация за простой.
В настоящее время Tallink приступил к сокращению сотрудников: в Латвии - 500, в Эстонии - 1200.
Всего из 7 тысяч останется 4 тысячи человек. На прошлой неделе глава Tallink встретился с министром экономики Латвии.
Он объявил, что Tallink приостановит рейсы из Риги и возобновит их только в том случае, если получит поддержку от Латвии и Риги.
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