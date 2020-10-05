В ДТП в воскресенье пострадали три велосипедиста и один пешеход

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек, в том числе один пешеход и три велосипедиста, сообщили в Государственной полиции.
В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, восемь аварий были с пострадавшими.
За прошедшие сутки задержаны 13 водителей в состоянии опьянения. За превышение скорости оформлено 248 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 379 протоколов.
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