Правительство поддержало снижение ставки налога солидарности

В настоящее время ставка налога солидарности составляет 25,5%, а после внесения в закон изменений она сократится до 25%.

Сейчас 1% поступлений налога солидарности направляется на финансирование услуг здравоохранения, 14% - в специальный пенсионный бюджет, а 10,5% вносятся на счет подоходного налога с населения в Госказне. Планируется, что с 2021 года ставка, вносимая на счет подоходного налога с населения, уменьшится на 0,5 проц. пункта.