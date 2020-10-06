Вт, 6.10.2020
Я надену цепь мэра в том случае, если в течение следующих пяти лет заработаю доверие рижан, и на следующих выборах Рижской думы во второй раз буду избран мэром столицы. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Правительство поддержало снижение ставки налога солидарности

ФОТО: Valsts kanceleja

Кабинет министров одобрил поправки к закону о налоге солидарности, которые предусматривают со следующего года снизить его ставку на 0,5 проц. пункта.

Эти поправки являются частью пакета законопроектов, сопровождающих бюджет 2021 года.

В настоящее время ставка налога солидарности составляет 25,5%, а после внесения в закон изменений она сократится до 25%.

Сейчас 1% поступлений налога солидарности направляется на финансирование услуг здравоохранения, 14% - в специальный пенсионный бюджет, а 10,5% вносятся на счет подоходного налога с населения в Госказне. Планируется, что с 2021 года ставка, вносимая на счет подоходного налога с населения, уменьшится на 0,5 проц. пункта.

Окончательное решение по поправкам предстоит принять Сейму.

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