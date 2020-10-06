Правительство поддержало снижение ставки налога солидарности

Кабинет министров одобрил поправки к закону о налоге солидарности, которые предусматривают со следующего года снизить его ставку на 0,5 проц. пункта.
Эти поправки являются частью пакета законопроектов, сопровождающих бюджет 2021 года.
В настоящее время ставка налога солидарности составляет 25,5%, а после внесения в закон изменений она сократится до 25%.
Сейчас 1% поступлений налога солидарности направляется на финансирование услуг здравоохранения, 14% - в специальный пенсионный бюджет, а 10,5% вносятся на счет подоходного налога с населения в Госказне. Планируется, что с 2021 года ставка, вносимая на счет подоходного налога с населения, уменьшится на 0,5 проц. пункта.
Окончательное решение по поправкам предстоит принять Сейму.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!