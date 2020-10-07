Covid-19: В Испании за сутки умер 261 человек. Такого не было с апреля

В Испании наибольшее число жертв за одни сутки было зарегистрировано 25 апреля - 280 человек. В прошлом месяце наибольшее число жертв за 24 часа было зарегистрировано 22 сентября, когда умерли 112 человек.

Внезапный рост числа жертв можно объяснить задержкой с получением данных из регионов страны, заявил пресс-секретарь Минздрава.

Испания в последние недели переживает новое увеличение числа случаев заражения Covid-19, и горячей точкой стал Мадрид. Во вторник было зарегистрировано более 12 000 новых случаев заражения, в том числе более 40% - в Мадриде.

Федеральное правительство Испании в пятницу установило строгий карантин в Мадриде на две недели, несмотря на возражения регионального правительства. В это время людям запрещено без серьезной причины покидать столицу или приезжать туда.

Установленный карантин относится и к девяти пригородным районам Мадрида.

В Испании с начала пандемии Covid-19 умерли 32 486 человек, что меньше, чем в Великобритании или Италии.