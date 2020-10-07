Covid-19: В Испании за сутки умер 261 человек. Такого не было с апреля

В Испании во вторник зарегистрирован 261 случай смерти, связанный с Covid-19. Это крупнейшее число жертв коронавируса за 24 часа с апреля, пишет dpa.
В Испании наибольшее число жертв за одни сутки было зарегистрировано 25 апреля - 280 человек. В прошлом месяце наибольшее число жертв за 24 часа было зарегистрировано 22 сентября, когда умерли 112 человек.
Внезапный рост числа жертв можно объяснить задержкой с получением данных из регионов страны, заявил пресс-секретарь Минздрава.
Федеральное правительство Испании в пятницу установило строгий карантин в Мадриде на две недели, несмотря на возражения регионального правительства. В это время людям запрещено без серьезной причины покидать столицу или приезжать туда.
Установленный карантин относится и к девяти пригородным районам Мадрида.
В Испании с начала пандемии Covid-19 умерли 32 486 человек, что меньше, чем в Великобритании или Италии.
Галерея: Первая волна Covid-19 в Испании