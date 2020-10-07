Госконтроль призвал использовать кризис Covid-19 для прекращения "войн между таксистами"

Ревизоры отмечают, что таксомоторные компании борются за клиентов в аэропорту уже более 10 лет. Поиск решений велся постоянно, но желаемый результат не достигнут. Многие годы аэропорт навязывал таксомоторным фирмам свой порядок, но в 2017 году он был прекращен решением суда.

В ревизии говорится, что инфраструктура аэропорта работает так, чтобы пассажиры выбирали услуги такси в приоритетном порядке. Ситуация изменится, когда будет построен новый пассажирский терминал и соединение с магистралью Rail Baltica, однако еще несколько лет услуги такси будут в аэропорту очень важны.

Выполняя судебное постановление 2017 года, аэропорт демонтировал барьер, обеспечив равный доступ на специальную полосу для такси всем таксистам. Был выбран внешний поставщик услуг- Lidostas satiksme, но Госконтроль считает, что в конкурсе не были соблюдены принципы гласности и честной конкуренции.

Новые нормы, введенные в эпоху "войн между таксистами" в Рижском аэропорту, были недостаточно понятны для пассажиров, и только в 2019 году были внесены поправки, которые дали заметный результат.

Госконтроль отмечает, что аэропорт является своего рода визитной карточкой Латвии и Риги, и именно сейчас, используя вызванное пандемией сокращение количества пассажиров, руководству аэропорта и Министерству сообщения следует сделать все возможное, чтобы навести порядок.