Пт, 9.10.2020
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Алексей Навальный

Covid-19 констатирован на рыбоперерабатывающем предприятии в Колке

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Заражение Covid-19 выявлено у работников рыбоперерабатывающего предприятия Līcis-99 в Колке, сообщил директор предприятия Каспар Цвейгелис.

Первый случай коронавируса на предприятии зарегистрирован в выходные дни. После этого руководство связалось с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), чтобы обсудить дальнейшие действия.

Работать в цех, расположенный в Колке, на автобусе ездят более 200 жителей Дундагского и Талсинского краев. С SPKC была достигнута договоренность, что всем работникам сделают тест слюны. Люди получают результаты в индивидуальном порядке. Пока SPKC не сообщил конкретное количество заболевших.

Цвейгелис сказал, что производство на Līcis-99 приостановлено на два дня, а далее предприятие ждет указаний от SPKC.

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